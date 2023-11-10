ГИБДД будет останавливать всех. С 11 ноября на выезде из города водителей начнут лишать прав

Серия новых проверок ГИБДД в скрытом режиме коснётся водителей, покидающих пределы крупных населённых пунктов в ноябрьские выходные, когда поток желающих покинуть города увеличивается в разы.

Сотрудники российской госавтоинспекции уже в субботу 11 ноября текущего 2023 года приступят к новым проверкам водителей на выездах из населённых пунктов. При этом не исключено применение скрытого патрулирования с целью обнаружения тех нарушителей, по вине которых происходит больше всего аварий со смертельным исходом, сообщил портал «АвтоРамблер.ру».

Как правило скрытое патрулирование ведётся в обычном автомобиле без опознавательных признаков ДПС, а весь процесс фиксируется на видео. Больше всего таких патрулей появится на загородных трассах, где чаще всего водители позволяют себе выезд на полосу встречного движения при обгоне больших грузовиков:

· первое нарушение – штраф 5 000 рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев;

· повторное нарушение – лишение прав на год.

Кроме того, автоинспекторов будет интересовать трезвость водителя. Причём лишиться прав могут даже те автолюбители, кто не употреблял алкоголь перед поездкой. Лишить прав абсолютно трезвого водителя могут в случае, если он передал управление машиной пьяному лицу. Размер наказания суров — штраф 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на 1,5-2 года.