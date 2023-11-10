Гигантский пряник в виде городского вокзала «Новосибирск-Главный» испекут кондитеры

Восемь кондитеров из Новосибирска объединились, чтобы создать гигантский пряник в форме вокзала «Новосибирск-Главный». Инициатива стала частью VIII международного фестиваля, посвященного теме «путешествия по России».

Для основы выбрали макет «Новосибирского-Главного» вокзала из выставочного центра по сохранению исторического наследия Западно-Сибирской железной дороги. Кондитеры тщательно изучили прототип, сфотографировали его со всех ракурсов и взяли размеры.

Пряничный вокзал будет высотой 20 сантиметров и занимать площадь в квадратных метрах. Процесс сборки произойдет рядом с макетом на специальном поддоне. В работе над проектом примут участие восемь мастеров-кондитеров, а также студенты кулинарного техникума.

Для воплощения идеи потребуется 8 килограмм муки, 1,5 килограмма масла, 6 килограммов сахара, 30 яиц, 1 килограмм карамели и 5 килограммов глазури.

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