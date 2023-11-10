Когда мобилизованных вернут домой из зоны СВО: военкор раскрыл планы Кремля

Как ни тяжело смириться с реальностью семьям мобилизованных, но служить они будут до завершения СВО, единодушно уверяют российские военкоры и политологи.

Внимание к вопросу возвращения мобилизованных граждан из зоны действия СВО на Украине всё чаще поднимается их родными и близкими, которые звонят и пишут в различные инстанции, а 7 ноября 2023 года даже вышли на митинг с призывами вернуть их мужей и сыновей домой. Кроме того, по информации издания NEWS.ru, инициативная группа женщин обратилась с официальным запросом в Госдуму (ответ они жду в течение 30 дней).

Получает подобные вопросы от родственников мобилизованных в свой телеграмм-канал и популярный российский военкор Александр Сладков. Во время встречи главы государства Владимира Путина с военными журналистами он уточнил информацию о сроках службы в рамках частичной мобилизации лично у президента.

Российский лидер ответил своём духе, лаконично: принято решение об участии мобилизованных в СВО до конца ее проведения. Сладков, в свою очередь, дополнил ответ Путина своими пояснениями и опубликовал их в личном телеграмм-канале: «Получается, мобилизовали людей до конца проведения СВО. Или индивидуально, до получения тяжелого ранения, либо до гибели, или до рождения четвертого ребенка, или до предельного возраста службы. Смириться с такой реальностью многим тяжело. Даже не самим мобилизованным, а их родным», написал он.

Его мнение подтверждают и другие эксперты. Так, военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что вернуть всех мобилизованных домой сейчас нереально. Также председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил, что мобилизованные вернутся домой только после окончания спецоперации и ротация никакая не предусмотрена.

Кстати, практику бессрочной службы до полной победы вводят и для добровольческих соединений, контракт с которыми ранее можно было заключать всего на полгода. Подобные изменения коснулись и заключенных, пожелавших служить в зоне действия СВО, теперь они также будут нести ратный долг до завершения спецоперации.