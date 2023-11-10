Легендарный «Железный Щербак» из Новосибирска в последнем интервью рассказал о ворах в законе

Милиционер из Новосибирска, который служил в органах до 88 лет, легендарный "Железный Щербак", одно из последних своих интервью дал корреспонденту Сиб.фм. В нём он поделился секретами по ловле воров в законе и рассказал, как раскрывал преступление "с расчленёнкой".

С Евгением Владимировичем Щербаком мне довелось встретиться летом 2018 года. Тогда "Железному Щербаку" было 94 года. Дело в том, что каждому журналисту, который просил у пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области организовать интервью с колоритным ветераном, рекомендовали Евгения Владимировича.

Как и во время работы в Центральном отделе полиции Новосибирска, "Железный Щербак" жил в соседнем доме. Нас с фотографом Евгений Владимирович бодро встречал на пороге.

- Здравствуйте, товарищ полицейский! – поприветствовала я тогда Евгения Владимировича.

- Отставить полицию! – пошутил хозяин (У Щербака было отменное чувство юмора, надо сказать).

Но, дело в том, что Евгений Щербак по-прежнему называл себя милиционером, реформу МВД он не принимал...

Расчленёнка 60-х

С Евгением Владимировичем за чашкой чая мы просидели несколько часов. "Железный Щербак" тихо и вкрадчиво рассказал всю свою биографию. В Новосибирск он приехал после войны налегке с женой. Молодых поселили в деревянном бараке на улице Локтевской – так раньше называлась улица Бориса Богаткова. Карьеру тогда ещё Женя Щербак (без прилагательного Железный) начинал на трикотажной фабрике.

"У нас рядом были военкомат и баня, куда мы ходили мыться. Колонка с водой была за полтора квартала — взял три ведра с коромыслом и пошел за водой. Коромысло с двумя ведрами, а третье — в руке. Когда заехали в общежитие, то недолго жили в одной комнате сразу две семьи, – рассказывал о начале жизни в Новосибирске Евгений Щербак.

– По распределению я попал на трикотажную фабрику. Я там долго работал. Потом, в 1957 году, меня встречает первый секретарь райкома партии и говорит: «Что ты занимаешься не своим делом?» Я отвечаю: «Почему не своим? Работаю старшим мастером». Он мне говорит: «Иди в милицию!» Вот меня вызвали в райком партии и вручили партийную путевку, получилось, на долгие годы — 27 с половиной лет!»

Уже в середине 60-х годов Евгений Щербак стал начальником отделения уголовного розыска Центрального районного отдела милиции. В ходе разговора я попросила Евгения Владимировича рассказать о самом резонансном преступлении того времени. Его рассказ – практически без изменений и приукрашиваний.

"Было необычное преступление на Центральном рынке. Вор был из элиты преступного мира. Он выследил и пас одного торговца фруктами. В те годы там работали армяне, грузины, — рассказывал Евгений Владимирович. — И когда армянин с выручкой поехал на трамвае на вокзал, карманник деньги у него и вытащил, а это видела женщина. В итоге поймали и раскрыли. Меня знали даже в Одессе — в Центральном районе работать преступникам трудно: здесь очень хваткие сотрудники".

— А жестокие расправы уже тогда были?

– не смогла не спросить у легендарного милиционера.

"Да, например, расчленение трупа. Для Новосибирска в те времена это преступление было необычным. В мусорном ящике нашли части женского тела. Начали искать преступника: первый, второй день — не могли найти. Примерно на третий день полупьяница — их сейчас называют бомжами — пришел и сообщил, что мужик какой-то пригласил с ним выпить спиртного. Поднялись они примерно на пятый этаж в панельке на Гоголя, 31 или 35... Мы, говорит, поднялись с ним в квартиру, стали выпивать. Он говорит: "пойдем на кухню, я тебе покажу: я тут бабу убил, разделал", – передаём прямую речь Евгения Щербака.

- Я посмотрел и говорю: "ты что, барана привез?" А потом рассказывает дальше: "смотрю и думаю, как бы мне сбежать, чтоб не превратиться в такого же разделанного барана". Вот убежал и к нам попал. Мы его в райотделе спрашиваем: а где этот дом? Отвечает: примерно помню, что там на кухне было открыто окно (а это был апрель, на улице холодно, окна еще не открывали)".

Евгений Владимирович рассказал, что квартиру "с расчленёнкой" они так и нашли по открытому окну. Когда оперативники зашли, на столе ещё лежали куски мяса, а внутренности женщины рецидивист успел смыть в унитаз.

"Вор в законе – тоже человек!

Поделился "Железный Щербак" и другими секретами оперативной работы: например, Евгений Владимирович говорил, что "вор в законе – тоже человек!" Не секрет, что многие информаторы оперативников – сами рецидивисты.

Евгению Владимировичу помогал особо опасный рецидивист Александр Тамбовцев, который 42 года сидел в тюрьме. После того, как он освободился, "Железный Щербак" устроил его на работу.

"Кличка у него была Лапа — он жил в двухэтажке напротив главного входа в Центральный парк. Я его на работу устроил, в красильный цех газосварщиком. Но потом, через полгода, его свои же убили, – слушала я Евгения Владимировича, открыв рот. — Он был вор в законе, а у них свои законы: не должно быть семьи, не должен работать. Они и отправили его на кладбище".

Почему "Железный"?

За три часа разговора Евгений Владимирович рассказал почти всю криминальную историю Центрального района Новосибирска. Например, о том, как возле храма Александра Невского раскопали кости и саблю и даже о пресутплениях в зоопарке, который раньше находился возле Центрального рынка.

Гораздо более объёмное и, наверное, последнее интервью с Евгением Владимировичем Щербаком вышло в №25 от 22 июня 2018 года "Вечернего Новосибирска".

Напоследок "Железный Щербак" рассказал историю, как получил это самое прилагательное. С гирей милиционер не расставался с молодости. Но в 60 лет он перешёл на гражданскую службу в райисполком, где подтверждает своё гордое звание.

"Когда ушел из милиции, меня сразу взяли в Центральный райисполком — в комиссию по трудным несовершеннолетним детям. Сначала работал по «трудным» родителям, а в этой комиссии — уже по их трудновоспитуемым детям. Там познакомился с чемпионом Александром Карелиным. Он пришел к нам, чтобы решить свой жилищный вопрос. Он тренировался в «Динамо», а жил в двухэтажном бараке на улице Мостовой, – поделился Евгений Щербак.

- Приходит с ним представитель «Динамо» и просит чемпиону предоставить новую квартиру. А я говорю: «Сань, я тебя, конечно, уважаю, но говорю, сделай, как я тебе покажу: гирю поднимешь «на попа», как я, тогда я тебе помогу!» А гиря весила 42 килограмма — он не поднял. Ладно, говорю, пройдешь по блату! Это 80-е годы были".

Во время последней нашей встречи Евгений Владимирович тоже схватил гирю и начал её активно поднимать. Я испугалась за здоровье ветерана МВД, но уговорить его не делать этого удалось с трудом... Вот таким и запомнился "Железный Щербак". Евгений Владимирович скончался в 2020 году на 96 году жизни. Однако он до последнего старался держать физическую форму и делать зарядку.

Сегодня в отделах МВД Новосибирской области нет ни одного человека, который бы не слышал об Евгении Владимировиче. Но и почти все легендарные милиционеры ушли на пенсию, есть и в системе острый дефицит кадров – особенно это касается ППС.

Редакция Сиб.фм поздравляет сотрудников МВД с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября, и желает, чтобы таких легенд, как "Железный Щербак" было больше.