Мэр Новосибирска поздравил сотрудников правоохранительных органов с Днём милиции

Анатолий Локоть поздравил с Днём милиции.

В своём Telegram-канале мэр Новосибирской области Анатолий Локоть поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с Днём милиции.

«Традиции и принципы, заложенные столетие назад, лежат в основе работы и современных правоохранителей — защищать жизнь, честь и достоинство граждан России. Наша милиция всегда была народной, всегда опиралась на поддержку народа», — написал мэр НСО.

Анатолий Локоть поблагодарил всех сотрудников правоохранительных органов за службу и верность долгу, а также отметил профессионализм в их работе и защите Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что мэр Локоть поздравил новосибирцев с Днём народного единства, отметив важность сплочения народа.