сегодня
10 ноября, 14:37
пробки
4/10
погода
+0°C
курсы валют
usd 91.92 | eur 98.40
сегодня
10 ноября, 14:37
пробки
4/10
погода
+0°C
курсы валют
usd 91.92 | eur 98.40
сегодня 10:49
общество

Мэр Новосибирска поздравил сотрудников правоохранительных органов с Днём милиции

Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя

Анатолий Локоть поздравил с Днём милиции.

В своём Telegram-канале мэр Новосибирской области Анатолий Локоть поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с Днём милиции.

«Традиции и принципы, заложенные столетие назад, лежат в основе работы и современных правоохранителей — защищать жизнь, честь и достоинство граждан России. Наша милиция всегда была народной, всегда опиралась на поддержку народа», — написал мэр НСО.

Анатолий Локоть поблагодарил всех сотрудников правоохранительных органов за службу и верность долгу, а также отметил профессионализм в их работе и защите Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что мэр Локоть поздравил новосибирцев с Днём народного единства, отметив важность сплочения народа.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в