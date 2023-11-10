Новосибирские архитекторы и общественники написали петицию о деградации города

Петиция с требованием остановить деградацию Новосибирска появилась в сети.

На платформе петиций OnlainPetition появилось обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову от местных архитекторов и общественников, которые отметили катастрофическую ситуацию в области архитектуры и градостроительства. Они требуют изменить подход к застройке и сохранению исторических памятников.

В петиции говорится, что строительство в Новосибирске идет неграмотно, без учета ритма и масштаба существующей застройки, а строятся в основном «второсортные» объекты. При этом мэрия не проводит никакой самостоятельной политики в вопросе формирования облика города и структуры жилого фонда.

Была выделена также проблема системного уничтожения объектов культурного наследия в городе. В качестве примеров активисты приводят продолжающееся разрушение комплекса Военного города, скандальную историю с кинотеатром «Металлист», снос исторического здания, где жил один из основоположников космонавтики Юрий Кондратюк.

В качестве первоочередной меры авторы петиции предлагают провести ротацию кадров и привлечь к руководству градостроительной политикой города профессионалов, обладающих знаниями в области архитектуры и градостроительства.

Напомним, что в Новосибирске активисты с Нижней Ельцовки надеются на возбуждение дела из-за краснокнижной гнездоцветки.