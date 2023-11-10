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Суд отказал прокуратуре в иске об отставке главы Убинского района Конюка

Фото: сайт администрации Убинского района Новосибирской области.

Барабинский районный суд Новосибирской области отказал прокуратуре в просьбе отставки главы Убинского района Олега Конюка

В августе этого года в Барабинский районный суд Новосибирской области поступил иск от прокурора Убинского района, в котором требовалось досрочно отстранить главу района от должности.

Основанием к требованию являлась утрата доверия. В ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства выяснилось, что Олег Конюк в 2015 году назначил на должность заместителя двоюродную сестру, а также имеет родственные связи с оператором отдела по ГО и ЧС. Помимо этого, Конюк неоднократно выписывал им премии, пользуясь служебным положением. Об это сообщает РБК.

10 ноября этого года Барабинский районный суд рассмотрел дело и отказал в требовании.

Ранее в Заельцовском районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело двух адвокатов – Дмитрия Ефимова и Аллы Журкиной, которые обвиняются в крупном мошенничестве.







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Нина Раневская
Журналист

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