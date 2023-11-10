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Авто проиcшествия

Пассажир скончался после того, как водитель авто врезался в дерево

Фото: ru.freepik.com

19-летний водитель врезался в бетонное ограждение под Новосибирском, после чего машина перевернулась и въехала в дерево, в результате пассажир автомобиля скончался

Вечером 9 ноября под Новосибирском произошло ДТП. 19-летний водитель «Лады-Гранта» врезался в бетонное ограждение, после чего автомобиль перевернулся и въехал в дерево.

Пассажир, который находился в салоне транспорта, скончался. Водитель доставлен в больницу.

Ранее в Новосибирской области жигули разорвало пополам после удара в столб на трассе.

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Нина Раневская
Журналист

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