Пассажир скончался после того, как водитель авто врезался в дерево

19-летний водитель врезался в бетонное ограждение под Новосибирском, после чего машина перевернулась и въехала в дерево, в результате пассажир автомобиля скончался

Вечером 9 ноября под Новосибирском произошло ДТП. 19-летний водитель «Лады-Гранта» врезался в бетонное ограждение, после чего автомобиль перевернулся и въехал в дерево.

Пассажир, который находился в салоне транспорта, скончался. Водитель доставлен в больницу.

Ранее в Новосибирской области жигули разорвало пополам после удара в столб на трассе.