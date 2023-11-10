Песков прокомментировал помилование убийцы Веры Пехтелевой после участия в СВО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался по поводу помилования Владислава Канюса, осужденного за жестокое убийство и изнасилование бывшей девушки Веры Пехтелевой.

По словам Пескова, существуют два пути для помилования заключенных — признание вины и обращение в инстанции ФСИН, а также «второй путь».

«Когда они искупают кровью, в том числе по тяжким статьям. Искупают кровью преступления на поле боя, в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Всё, что могу сказать по этому случаю», — ответил Песков на вопрос о помиловании Владислава Канюса.

Помилование Канюса вызвало общественное волнение, учитывая тяжесть преступления, совершенного им в 2020 году. Он избил и изнасиловал свою бывшую девушку. Несмотря на наказание в виде 17 лет колонии, Канюс был освобожден после участия в специальной военной операции.

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