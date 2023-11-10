Под Новосибирском попрощались с Александром Сергеевым, погибшим в СВО

В Новосибирской области в Маслянино прошла церемония прощания с Александром Сергеевым, контрактником, погибшим в ходе специальной военной операции.

Жители района собрались, чтобы проводить в последний путь 25-летнего военнослужащего.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким нашего земляка. Он показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности, сохраняя верность присяге. Разделяем с родными, близкими боль утраты», — сообщили в администрации района.

Александр Сергеев закончил 9 классов местной средней школы №3 и осенью текущего года решил посвятить себя военной службе заключил контракт с Минобороны России. 29 октября он погиб, выполняя боевую задачу. Пока неизвестны обстоятельства и место гибели военнослужащего.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в зоне СВО погиб десантник Новосибирской области Вадим Бержеминский.