Повышение тарифов в метро: горожане понимают необходимость развития городской инфраструктуры

Последние новости о возможном повышении тарифов в метро привлекли внимание новосибирцев. Журналист «Сиб.фм» опросил горожан в новосибирском метро и выяснил, как они относятся к росту цен.

Многие оказались недовольны повышением тарифов. По словам сибирячки Снежаны, придётся смириться с таким решением метрополитена.

«А что поделать? Метро должно активно развиваться, понятно, почему повысят цену», — сказала она.

На вопрос о необходимости развития метрополитена три четверти опрошенных новосибирцев ответили позитивно. Люди признали важность этих мер для обеспечения более комфортного передвижения по городу.

«Мне кажется, что это определенно улучшит экологическую обстановку в городе, меньше пробок будет. Я уже не говорю о самом метрополитене и его модернизации, это и так понятно», — поделился Владислав, один из респондентов.

По мнению сибирячки Анны, повышение цен означает вклад в строительство новых станций и улучшение вагонов. Другие подчеркнули, что уровень безопасности в подземке стал в разы лучше, поэтому незначительный рост цены вполне оправдан.

«В нашем мире нет ничего бесплатного, зато я уверен, что меня и моего ребенка не ждет что-то страшное, когда мы спускаемся к перронам», — рассказал Георгий

Новосибирцы понимают, что повышение тарифа на проезд в метро это необходимая мера. Городу требуется устойчивое развитие инфраструктуры, а на это нужны средства.