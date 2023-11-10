Раскрыты подробности расстрела участкового в Новосибирске

Жителю Новосибирска предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

По данным Следственного отдела по Ленинскому району города Новосибирск, жителю региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

В настоящее время следователи СК проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств нападения на сотрудников полиции. По ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что во вторник старший участковый и начальник местного отделения уголовного розыска прибыли в одну из квартир Ленинского района, где женщина заявила о том, что её насильно удерживают. Дверь правоохранительным органам открыл мужчина 32 лет. Он находился в сильном алкогольном опьянении. Незваные гости разозлили мужчину и тот в порыве ярости схватил травмат и дважды попал в руку участковому.