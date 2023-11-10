«Родина наша солнца краше»: на ОбьГЭСе прошёл праздник в День народного единства

4 ноября жители Советского района Новосибирска отпраздновали День народного единства.

Прийти на праздник мог любой желающий. Гостей встречали радушно – патриотической музыкой, горячим чаем и вкусными пирогами. Организатор мероприятия – волонтер ДоброЦентра «Молоды душой» департамента по социальной политике мэрии Новосибирска, куратор федерального проекта «Важный подросток» в Новосибирске Татьяна Чигонцева приветствовала новосибирцев.

«Мы патриоты, патриотические акции с нами повсеместно. Сегодня День народного единства – что может быть лучше, чем вместе попеть песни, увидеться? И погода благоволила сегодня – правда, гололед и ветер мало кого испугал, особенно ветеранов», – сказала она.

Праздник начался с зарядки под весёлую музыку. В ней участвовали дети и даже взрослые – размяться и согреться хотели все. Бодрым энтузиазмом мотивировали гостей волонтёры Добро.Центра «Молоды душой».

После зарядки новосибирцам предложили поучаствовать в викторине на знание Родины. «Как называется страна, в которой вы живете?» – задает гостям вопрос ведущая. «Россия!» – громогласно и радостно отвечают люди. Однако не все вопросы были настолько простыми – пришлось вспомнить историю и географию. Все успешно справились с заданиями и каждый ответивший получил подарки от организаторов.

Под песни про Родину присутствующие решили вспомнить о всем знакомой традиции. Они выстроились в круг, взялись за руки и завели хоровод. Чтобы это больше соответствовало духу праздника, организаторы раздали флаги и шарики. Красивое, яркое шествие под громкую музыку пронеслось с радостным смехом и подпеванием.

Праздник закончился выступлением хора ветеранов. Как отметила Татьяна Чигонцева, мероприятие прошло на ура.

«Я считаю, что всем пришедшим было весело, интересно и достаточно поучительно. Мы поняли, что люди знают и символику, и песни. Они воспринимают это с огромной любовью в сердце и душе, поэтому праздник удался», – подчеркнула она.

Каждый гость мероприятия надел себе на грудь бутоньерки с триколором. Их создали участники соседского центра поддержки и развития общественных инициатив «Точка».

Мероприятие организовано при поддержке депутата Законодательного собрания Новосибирской области Алексея Андреева.

___________________________

Новость подготовлена в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории города Новосибирска» на 2021-2024 годы. Мероприятия программы направлены на формирование принципов ведения здорового образа жизни у жителей города Новосибирска.