Российские пенсионеры получат по 20 000 рублей с Нового года. Голикова уточнила, кому достанутся деньги

Речь идёт о январской индексации пенсий на 7,5 процента, которая станет последней – далее повышать пособия по старости в РФ станут по иной схеме.

Нынешняя индексация российских пенсий, ближайшая из запланированных правительством на грядущий 2024 год должна была дать прирост пособий по старости всего на 4,6 %. Однако прогнозируемые темпы инфляции морально устарели и «отстали» от реальных тенденций к удорожанию товаров и услуг в нашей стране.

По этой причине и на основании обновленных данных Росстата и Минэкономразвития, январская индексация пенсий пройдёт под более высоким процентом, а точнее 7,5. Эта цифра уже одобрена в первом чтении депутатами Госдумы РФ, сообщила журналистам заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

По её словам, 2024 год станет последним, когда по плану власти увеличивают пенсии в среднем на одну тысячу рублей в месяц, поскольку с 2025 года в России планируется вернуться к индексации пенсий 2 раза в года: в феврале и в апреле.

Что касается повышения пенсий на 7,5 % для неработающих пенсионеров с 1 января нового 2024 года, то она позволит прирасти пособию по старости на 1 631 рубль в месяц и на 19 572 рубля за календарный год.