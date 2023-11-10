Стало известно, когда будет прямая линия с президентом Путиным

Большая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на 14 декабря.

Пресс-конференция Владимира Путина запланирована на 14 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом ее подготовки.

Это событие объединит пресс-конференцию и прямую линию. Информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Дата мероприятия уже определена и совпадает с предыдущей пресс-конференцией перед президентскими выборами в 2017 году.

Пресс-конференцию проведут в преддверии выборов президента, запланированных на 17 марта 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно решение Путина о возвращении мобилизованных из зоны СВО.