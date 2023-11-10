В Новосибирске 80% мужчин и 90% женщин сталкиваются с проблемами в отношениях

80% мужчин и 90% женщин в Новосибирске сталкиваются с проблемами в отношениях

По данным исследования Budu и дейтинг-сервиса Mamba, 68% новосибирцев уверены, что сложно построить отношения с эмоционально чувствительным человеком, который имеет особенный характер.

У трети опрошенных мужчин и женщин из-за различий в характере возникали конфликты с партнером, но большинство уверены, что в любом случае их не избежать, так как многие имеют психологические особенности. От тревоги страдает 55% женщин и 38% мужчин, от плохой самооценки — 32% и 32% соответственно.

При этом если у второй половинки возникнут проблемы, то 41% женщин и 25% мужчин настоят на курсе терапии для партнера.

Напомним, что 87% мужчин и 84% женщин в Новосибирске довольны своим браком и отношениями, но полностью уверены в этом 48% и 46% соответственно.