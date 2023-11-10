В Новосибирске автовладельцу записали 170 лошадиных сил на гибридную машину

Жителю Новосибирска записали 170 лошадиных сил на гибридный автомобиль.

Житель Новосибирска приобрёл летом 2023 года гибридный автомобиль «Тойоту Приус» 2019 года, у которого кроме двигателя внутреннего сгорания есть ещё и электродвигатель. После покупки автомобилист не сразу обнаружил, что в ГИБДД вместо 98 лошадиных сил ему приписали 169,9.

Сейчас автовладелец написал жалобу в ГИБДД, но ответ пока не получил. Если оспорить решение не получится, то новосибирца ждёт большой транспортный налог в районе 8 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске автомобилисты заплатили 1 млн. рублей за парковку на местах для инвалидов. В соответствии с ч.2 ст. 1219 КоАП РФ за подобное правонарушение водителю грозит штраф в размере 5000 рублей, а его автомобиль может легко отправиться на штраф-стоянку.