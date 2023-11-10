В Новосибирске мужчина в черной куртке прилетел в аэропорт и пропал

В Новосибирске пропал 27-летний Алексей Довбышенко.

По информации поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск», местонахождение мужчины неизвестно с 30 октября этого года.

Последний раз Алексея видели в аэропорту Толмачево в Оби. Пока нет подробностей о причинах его исчезновения.

Рост пропавшего — 180–185 сантиметров. У мужчины спортивное телосложение, карие глаза и темные волосы. В момент исчезновения мужчина был одет в черную куртку и черные штаны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Толмачево усилили пограничный контроль из-за вируса парнокопытных животных.