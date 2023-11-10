В Новосибирске нашли соединение, которое может помочь создать новые противоопухолевые средства

Новосибирские ученые разработали соединение, которое может помочь создать новые противоопухолевые средства

Как сообщает ТАСС, ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова смогли подобрать соединение, которое уменьшает действие гормона (лептин). Он усиливает агрессивность злокачественного заболевания нервной системы (нейробластома).

Андрей Марков, один из авторов исследования, старший научный сотрудник лаборатории биохимии нуклеиновых кислот ИХБФМ СО РАН, рассказал, что солоксолон метил может связываться с белками, которые передают сигналы от лептина к опухолевой клетке.

«Таким образом, солоксолон метил можно рассматривать в качестве перспективного средства противоопухолевой терапии, способного подавлять взаимосвязь «метаболические расстройства — злокачественный рост», — объясняет пресс-служба Маркова.

Нейробластома — злокачественное заболевание симпатической нервной системы. Умерших новорожденных от онкологического заболевания 19%, а пятилетняя выживаемость в группах высокого риска — около 50%.

Напомним, что ученые из НГУ и специалисты новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова» совместно с НИИ клинической и экспериментальной лимфологии разрабатывают новый вид лечения роговицы глаза с помощью клеточных технологий.