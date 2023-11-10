В Новосибирске открывается новый детский сад на Гребенщикова, который решит проблему дефицита дошкольных мест

Новый детский сад в Родниках поможет решить проблему дефицита дошкольных мест в микрорайоне. После завершения строительства он войдет в образовательный центр, созданный на базе средней школы № 219.

«Из всех образовательных учреждений, строящихся в Новосибирске, детский сад на улице Гребенщикова – наиболее важный объект, так как в этом микрорайоне остается острой проблема нехватки дошкольных мест. Детский сад рассчитан более чем на 300 детей, таким образом, проблема дефицита в 6-м микрорайоне будет решена. Приезжал сюда, когда строительство только начиналось, здесь очень сложная площадка из-за перепада высот, приходилось принимать различные инженерные решения, в том числе чтобы решить проблему отвода ливневых вод. Стоимость объекта – более 600 млн рублей с учетом оборудования. Готовность высокая, сдать объект планируем до конца 2023 года», – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Детский сад по адресу: ул. Гребенщикова, 4 возводится в рамках национального проекта «Демография». Работы начались в июне 2022 года, рассчитан он на 320 мест. По проекту на первом этаже находятся помещения административного назначения, пищеблок, медицинский кабинет, живой уголок и пять ясельных групп.

На втором – предусмотрены служебные и административные помещения, физкультурный зал, изостудия, кабинет для занятий творчеством, семь групп младшего и среднего дошкольного возраста.

На третьем этаже здания запроектированы зал для музыкальных занятий и пять групп для детей старшего возраста.

На сегодня полностью выполнено остекление и смонтирована кровля. Завершено благоустройство территории – установлены малые архитектурные формы, высажены кустарники. Установлены автоматические ворота, калитки оборудованы домофонами. В ближайшее время будут смонтированы теневые навесы на верандах. Внутри здания запущено отопление, проведен водопровод. Завершаются работы по монтажу вентиляции, укладке плитки, покраске и побелке стен. На третьем этаже продолжается декоративная отделка.

По словам директора средней общеобразовательной школы № 219 Юлии Черявко, после завершения строительства детского сада в планах создать образовательный центр, в который войдут детский сад и школа с ориентировочным названием «Новые грани». «Символ нашей школы – бриллиант, и это не случайно, так как в нашем понимании каждый ребенок – это неограненный камушек, и наша задача, как в школе, так и в детском саду, раскрыть его таланты, все его грани. Эта же идея перейдет в детский сад, драгоценными камнями назовут группы: «Алмазики», «Аметистики», «Жемчужинки» и др. В детском саду предусмотрены общеразвивающие и логопедические группы.

В дальнейшем будем смотреть на запросы детей, которые придут в сад, и в соответствии с этим вносить коррективы в свою программу развития. В школе развивается три направления – социально-экономическое, естественно-научное и технологическое. Эти же направления будут и в саду, планируется, что наставники из школы займутся с ребятами робототехникой, химическими опытами (для старших групп). Дошкольники также смогут приходить в школу и знакомиться с учителями и школьной жизнью. Таким образом, период адаптации детей в школе пройдет практически безболезненно», – рассказала Юлия Черявко.