В Новосибирске разработали новые дозиметрические методы для БНЗТ-терапии рака

Новые дозиметрические методы для БНЗТ-терапии создали в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба Института ядерной физики (ИЯФ) им. Г. И. Будкера СО РАН, учёные разработали диагностические методы и дозиметрическое оборудование для перспективного направления в лечении злокачественных новообразований — бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ).

Бор-нейтронозахватная терапия основана на накоплении в клетках опухоли стабильного нерадиоактивного изотопа бор-10, в котором после облучения нейтронами происходит ядерная реакция. При этом 84% ее энергии выделяется именно в клетке, содержащей ядро бора, которая в результате гибнет.

В БНЗТ, в отличие от других видов лучевой терапии, существуют четыре компоненты дозы облучения: борная, азотная, гамма и быстрых нейтронов. При этом ранее считалось, что борную и азотную дозы измерить нельзя. Но специалисты ИЯФ СО РАН доказали обратное.

Новые методы дозиметрии, разработанные ими, теперь могут использоваться в клинической практике БНЗТ, а физики и онкологи получат точные данные не только по параметрам пучка по потоку и энергетическому спектру нейтронов, но и по компонентам дозы облучения, получаемой пациентом.

«Основная причина в сложности метода БНЗТ — надо не только селективно доставить бор в клетки опухоли, но и получить мощный поток нейтронов определенного диапазона энергий. К решению второй задачи причастны специалисты ИЯФ СО РАН», — рассказал главный научный сотрудник ИЯФ СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Таскаев.

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