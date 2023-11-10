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общество

В Тюменской области мэрия выплатит ребенку 15 тысяч за нападение бездомной собаки

Freepik, authors: Volodymyr_Plysiuk

Медики зафиксировали на теле ребенка множественные укусы, ссадины и царапины.

В городе Ишим Тюменской области бездомная собака напала на десятилетнего ребенка. На теле мальчика медики зафиксировали множественные укусы, ссадины и царапины. Об этом сообщает Вслух.ru.

Все произошло летом 2023 года. О полученных травмах медики сообщили в прокуратуру. Тогда правоохранители предъявила в суд иск о взыскании с администрации города компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования и обязал мэрию выплатить мальчику 15 тысяч рублей.

Напомним, под Новосибирском собака покусала лицо 10-летней девочки.

#собака #компенсация #укус
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Дарья Бочкун
журналист

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