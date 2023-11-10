Врач Иванова рассказала о последствиях голодания ради похудения

Специалист предупредила, что в период голодания у человека нарушается естественная регуляция голода и насыщения.

Врач-эндокринолог клиники «Ниармедик» на Полежаевской Анастасия Иванова рассказала в беседе с «Секретом фирмы», что голодание ради похудения может нести за собой достаточно серьезные последствия.

Например, в период голодания у человека нарушается естественная регуляция голода и насыщения, организм получает намного меньше основных источников энергии и строительного материала для клеток организма. Кроме того, из-за ограничений в питании в организм поступает намного меньше витаминов, предупредила медик.

Вдобавок любая диета с жесткими ограничениями приводит организм к стрессу и разумеется вес будет сразу возвращаться после отказа от такого питания. Поэтому, прежде чем голодать и ограничивать себя эндокринолог советует спросить себя: «Смогу ли я придерживаться такого питания всю жизнь?». Если нет, то лучше избежать такой диеты, резюмировала она.

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