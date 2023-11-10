Выплаты и льготы на детей участников СВО: полный список на 2023 год

Россияне, служащие в зоне действия СВО на Украине в рамках частичной мобилизации приравнены к контрактникам и пользуются всеми привилегиями, включая льготы для детей.

Льготы семьям военнослужащих по контракту (мобилизованным) прописаны отдельной строкой в Указе президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647: льготы по ЖКХ, трудовые гарантии, лечение и отдых в санаториях Минобороны, бесплатная психологическая помощь.

Что касается детей военнослужащих (мобилизованных), то привилегии для них, чаще всего, их устанавливают на уровне региона:

- льготное поступление в вуз: бюджетные места (10 % от общего количества бесплатных мест) предоставляются без проведения вступительных экзаменов, за исключением случаев, когда требуются дополнительные творческие и профессиональные испытания;

- зачисление в детский сад вне общей очереди или перевод в учреждение поближе к дому;

- освобождение от оплаты за посещение детских садов, кружков и секций дополнительного образования;

- бесплатные завтрак и обед для школьников, а для студентов колледжей – только обед.

В некоторых регионах страны список льгот расширен. Так, в Москве семьи мобилизованных на весь период военной службы отца получают пособие в размере прожиточного минимума на каждого ребенка.

Уточнить полный список таких привилегий или задать любой другой волнующий вопрос, семьи мобилизованных граждан могут по специальной горячей линии Минобороны РФ по номеру 122.