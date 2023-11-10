Защита экс-сенатора Лаптева попросила условный срок по его делу о взятке в Новосибирске

В Новосибирске защита попросила условный срок для экс-сенатора по делу о взятке из-за ухудшения состояния здоровья.

По данным корреспондента Сиб.фм из зала Октябрьского районного суда Новосибирска, защита просит условный срок для бывшего члена Совета Федерации и экс-депутата заксобрания Новосибирской области Владимира Лаптева, которого обвинили в мошенничестве и коррупции.

Адвокат Лаптева Алексей Поздняков отметил, что у подсудимого сильно ухудшилось здоровье за время нахождения в СИЗО. После операции Лаптеву необходимо медицинское обслуживание с высокотехнологичным оборудованием, поэтому если отправить подсудимого в колонию, его может ждать летальный исход.

Лаптев признал вину и заключил досудебное соглашение.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что экс-сенатору Лаптеву грозят 9 лет тюрьмы и 35 млн штрафа за взятку в размере 900 тысяч рублей.