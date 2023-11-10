Жила с уголовником: раскрыты подробности пропажи 30-летней жительницы Новосибирска

В Новосибирске больше 10 дней разыскивают Аксинию Шемякину, которая не вернулась домой после работы.

В Новосибирске с 30 октября разыскивают 30-летнюю Аксинию Шемякину, которая пропала в Калининском районе. В пресс-службе ПСО «ЛизаАлерт» сообщили, что девушка вышла с работы, но домой не вернулась. Волонтёры ведут информационный поиск.

Как стало известно, пропавшая девушка жила с мужчиной, который недавно вышел из тюрьмы. Об этом сообщил корреспонденту Сиб.фм бывший муж Аксинии.

По словам Алексея, Аксиния от него ушла, так как нашла другую семью — она с их общим 9-летним ребёнок стала жить с Романом С., который сидел в тюрьме за угон автомобиля.

По данным Сиб.фм, человека с таким же именем три раза судили в Калининском суде — за групповые кражи и угон автомобиля. Последний раз его приговорили в 2019 году к 3 годам колонии. Кроме этого, в Новосибирске был зарегистрирован бизнес по обслуживанию и ремонту автомобилей на имя человека, чьи данные полностью совпадают с бывшим арестантом.

Сам же Алексей о пропаже узнал только 9 ноября, когда появилась ориентировка в ПСО.

«Мы последний раз года 2 общались. С сыном она мне не даёт общаться. Аксиния сошлась с пацаненком, который недавно вышел из тюрьмы. Она мне однажды заявила, что у неё появилась другая семья», — поделился мужчина.

Алексей предположил, что его сын сейчас с матерью пропавшей, однако связаться с женщиной он не может, говорит, что поедет сегодня к бывшей теще, чтобы выяснить, все ли нормально с сыном. Связаться с мамой Аксинии корреспонденту Сиб.фм также не удалось.

С парнем, которым жила Аксиния до пропажи, тоже не удается связаться по телефону.

Бывшая подруга Аксиния поделилась с корреспондентом Сиб.фм фотографиями, где, по её словам, нынешний ухажер девушки. Где сейчас Роман — неизвестно.





Последний раз Аксиния в сети была во «Вконтакте» 2 ноября. Предположительно, на её страницу заходили знакомые, чтобы выяснить, куда она пропала.



«Если в душе светит солнце, то совсем неважно, какая погода за окном...», — написала она в своём статусе.

Напомним, приметы девушки: рост 152 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые.

Одежда: удлинённая бежевая куртка, чёрные джинсы, бежевая толстовка с капюшоном, ярко-ярко-бирюзовые сапоги.