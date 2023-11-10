Жители 135 домов в Красноярске остались без тепла

Из-за провалившегося грунта на участке тепловой сети более 130 домов в Красноярске остались без тепла

По улице Вавилова в Красноярске на участке тепловой сети провалился грунт, в результате чего жители 135 домов остались без тепла при минусовой погоде — -11 градусов.

Сейчас сотрудники «Сибирской генерирующей компании», которая занимается поставкой тепла и горячей воды, ищут место прорыва, чтобы устранить проблему.

Ранее Глава СК Бастрыкин взял на контроль ситуацию с домом на улице Армейской в Красноярске. Шесть лет назад его признали аварийным.