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проиcшествия

Жители 135 домов в Красноярске остались без тепла

Фото: ru.freepik.com

Из-за провалившегося грунта на участке тепловой сети более 130 домов в Красноярске остались без тепла

По улице Вавилова в Красноярске на участке тепловой сети провалился грунт, в результате чего жители 135 домов остались без тепла при минусовой погоде — -11 градусов.

Сейчас сотрудники «Сибирской генерирующей компании», которая занимается поставкой тепла и горячей воды, ищут место прорыва, чтобы устранить проблему.

Ранее Глава СК Бастрыкин взял на контроль ситуацию с домом на улице Армейской в Красноярске. Шесть лет назад его признали аварийным.

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Нина Раневская
Журналист

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