Дни «зелёных» открытий: российский банк отмечает 182 день рождения

12 ноября Сбер отмечает очередной день рождения. Старейшее кредитное учреждение России уже 182 года помогает горожанам решать финансовые проблемы.

В 1841 году Николай I подписал Указ о создании нового типа банковских учреждений — сберегательных касс. Тогда и было положено начало сберегательного дела в Российской империи, а 12 ноября стало днём рождения Сбербанка. С тех пор банковское дело прошло путь от местечковых касс до цифровой вселенной. Сегодня сервисами банка пользуется около 180 миллионов человек.

Как отметил председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев, день рождения компании — это повод поблагодарить клиентов за развитие и улучшение качества сервисов. Уже шесть лет в честь праздника банк проводит «Зелёный день» — в этом году с 9 по 12 ноября старые и новые пользователи сервиса могут получить подарки от компании, а для бизнеса предложения продлятся до 17 ноября.

«”Зелёный день” мы отмечаем с 2018 года. Этот праздник мы традиционно разделяем с нашими клиентами — частными, корпоративными государственными. В этом году большинство наших сервисов будут доступны не только для наших клиентов, но и для тех, кто пока еще не пользуется нашими услугами», — пояснил Дмитрий Солнцев.

Председатель признался, что тоже покупает подарки родным и друзьям в день рождения компании. Всего же ожидается, что сервисами и акциями воспользуются около семи миллионов человек.