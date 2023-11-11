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общество культура

Футболист из Новосибирска Игорь Григорьев вернулся на проект "Дом-2"

Фото: скриншот с видео передачи "Дом-2" на телеканале "Ю"

В ноябрьских сериях проекта "Дом-2" вновь появился участник из Новосибирска: футболист Игорь Григорьев пришёл с букетом роз к своей возлюбленной.

Футболист из Новосибирска Игорь Григорьев пришёл с букетом роз в качестве гостя проекта. С эффектной блондинкой из Казани Элиной Рахимовой, которая является участницей риалити-шоу "Дом-2", спортсмен познакомился за периметром.

После первой телевизионной встречи 28-летний Игорь Григорьев покинул проект: он отправился в Новосибирск доделать свои дела. Элина расплакалась и устроила скандал, тогда футболист эффектно вернулся с букетом роз.

Это уже второй приход Игоря Григорьева на проект "Дом-2". До этого футболист принимал участие в реалити-шоу в январе 2020 года. Тогда он строил отношения с Юлией Жуковой, которые продолжились и за периметром, но через год пара распалась.

Напомним, в последний раз новосибирцы вспоминали о проекте "Дом-2" в сентябре 2022 года, когда участник из Бердска, чиновник Владислав Дубровский лишился зуба во время съемок.

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Елена Отмахова
журналист

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