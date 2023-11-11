Пенсионный возраст изменят уже в следующем году: россиян ждет сюрприз

Снижение планки возраста выхода на заслуженный отдых до уровня советского периода 55 и 60 лет возможна для любого российского пенсионера, который выполнит ряд условий действующего пенсионного законодательства страны.

Пока будущие пенсионеры России с замиранием сердец ждут снижения пенсионного возраста до прежних пределов 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, некоторые из них смогут начать заслуженный отдых в этом возрасте уже в текущем 2023 году.

Для этого потребуется соблюсти ряд условий, пояснил пенсионный эксперт Сергей Власов в беседе с порталом PRIMPRESS. По его экспертному мнению, именно в этом возрасте женщины 1968, а мужчины 1963 года рождения и позже смогут получить свои накопления для пенсии как разовую выплату или в виде ежемесячных платежей и покинуть рабочие места раньше остальных предпенсионеров.

Главное условие – наличие сформированного пенсионного фонда. Такой, к примеру, может быть у участников программы, которая существовала с 2002 года. Личного заявления в такой фонд, где хранятся накопления, даже без подтверждения стажа будет достаточно для того, чтобы получить разовую выплату. Размер варьируется от 3 до 100 тысяч рублей.