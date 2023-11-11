Помилован. Пятеро сибиряков-преступников вышли из тюрьмы после СВО

Жестокие убийцы и насильники оказались на свободе после контракта с ЧВК.

В России ЧВК «Вагнер» активно вербовали заключенных для участия на СВО. За это им гарантировали помилование, с полным снятием судимости, если они прослужат контракт на полгода. Кроме этого, если они погибали во время боевых действий, их родственникам выплачивали около 5 миллионов рублей. Сибирские тюрьмы не стали исключением. Как объяснял бывший глава ЧВК Евгений Пригожин, им были нужны настоящие убийцы и насильники. Сейчас многие из них на свободе, среди них и те, кто попадал в инфополе за свои зверские преступления.

Убийца кемеровчанки Веры Пехтелевой





Недавно стало известно, что убийца 23-летней девушки из Кемерово оказался на свободе. Он должен был ещё 15 лет отбывать наказание в колонии строгого режима — в 2021 году его приговорили к 17 годам.

В 2020 году он несколько часов убивал свою девушку Веру Пехтелеву. Соседи всё это время вызывали полицию, однако правоохранители не отправляли группу реагирования на место. Когда полицейские вошли в квартиру, девушка была мертва.





Позже родители убитой девушки получили фотографию, на которой Владислав стоит в камуфляжной форме с оружием. В ГУФСИН на это им ответили, что убийцу ранее отправили «в распоряжение ГУФСИН по Ростовской области» — 28 апреля 2023 года, но позже им ответили в прокуратуре, что Владислав Канюс наказание в виде лишения свободы не отбывал, а также заявили6 «Указом президента Российской Федерации от 27.04.2023 Канюс В.Р. помилован с освобождением 28.04.2023 от дальнейшего наказания и снятием судимости».



Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал помилование Канюса.



«Когда они искупают кровью, в том числе по тяжким статьям. Искупают кровью преступления на поле боя, в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Всё, что могу сказать по этому случаю», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Убил 9-летнего ребёнка

На свободе также оказался и детоубийца. В деревню в Красноярском крае вернулся Иван Карымов, который убил маленького мальчика. Об этом пишет НГС24.

Пять лет назад тело второклассника Кирилла нашли в лесу около деревни Лопатино. Убийцей оказался Иван Карымов, которому было 16 лет на момент преступления. Он несколько раз ударил мальчика по голове и телу руками и ногами, а потом вместе со взрослыми искал «пропавшего».

Сейчас убийце 21 год. Он вернулся домой, перед законом он полностью теперь чист.

Изнасиловал двух девочек

В Новосибирске бойца ЧВК «Вагнер» обвиняют в изнасиловании двух девочек в Академгородке,где 42-летний мужчина в военной форме завел двух девочек 10 и 12 лет за гаражи и надругался. Его не остановило даже то, что кооператив находится рядом с жилыми домами, а в 100 метрах расположена новая ж/д станция «Сеятель».

Евгений Пригожин на встрече с журналистами в мае 2023 года подтвердил, что обвиняемый в изнасиловании школьниц состоял в их рядах. По какой он статье сидел в тюрьме, когда его забирали на СВО, неизвестно.

Убили из-за 155 тысяч рублей







Новосибирской области освободили убийц 34-летней Ирины Синельниковой. После полугода службы в ЧВК «Вагнер» Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов вышли на свободу.

В 2019 города жительница Бердска Ирина Синельникова отправилась продавать свой автомобиль и исчезла. В это время ее муж находился в командировке. Через несколько дней волонтёры обнаружили ее тело в Кемеровской области.

По данным следствия, осужденные договорились о совершении разбойных нападений на продавцов автомобилей, размещающих объявления в интернете.

Ей нанесли несколько ударов электрическим током по шее, голове и лицу, а также несколько ударов рукой по голове и лицу, после чего задушили. Авто продали за 155 тысяч рублей. Суд признал обвиняемых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на 18 лет и 21 год в исправительной колонии строгого режима. Сейчас с них сняли все обвинения.