Шойгу подписал приказ относительно мобилизации и военного положения в России

Путаницу и моральную сумятицу в ряды российских резервистов и запасников внесли повестки из военкоматов в период осеней призывной кампании-2023. Портал «Сиб.фм» публикует официальные комментарии по этому вопросу.

Официальные лица РФ единодушно призывают граждан не паниковать по поводу мобилизации. Все информационные вбросы – не более чем попытка дестабилизации внутри нашего государства. Даже в случае, когда гражданин России получил повестку в военкомат в период текущей призывной кампании – это означает, что военкомату необходимо обновить информацию и к мобилизации это не имеет никакого отношения, гласят выдержки из публичных заявлений ряда высокопоставленных чиновников страны и даже лично главы государства Владимира Путина.

Неоднократно подтверждал эту позицию правительства и официальный представитель администрации президента Дмитрий Песков. Он уверяет, что в Кремле даже не обсуждают подобные варианты.

Подтвердил позицию государства относительно проведения второй волны мобилизации министр обороны РФ Сергей Шойгу, многократно заявлявший, что Генштаб ВС не строит планы по дополнительной новой волне призыва, поскольку ряды российской армии уже пополнили более 330 тысяч добровольцев.

Кроме того, депутат Госдумы, член Комитета по обороне, высокопоставленный военачальник Андрей Гурулёв, как человек, находящийся внутри ситуации. Безапелляционно заявил, что «на данный момент нужды в мобилизации нет».