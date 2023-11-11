В Новосибирске мужчины устроили массовую драку на Вокзальной магистрали

Очередная массовая драка в Новосибирске на Вокзальной магистрали произошла ночью 11 ноября.

Целый клип под песню очевидец выложил в Телеграм-канале "АСТ-54 Black". Как утверждает автор видео, драка произошла около офисного здания по адресу Вокзальная магистраль, 16.

«Не столь насыщенная, как прошлая драка, конечно...»,

— как-то с грустью в голосе резюмировал автор видео, которые живёт напротив и часто снимает массовые потасовки.

На видео дерутся около 10 человек, потом они разделяются на две отдельные группы. Впрочем, с ожесточением никто никого не бьёт, возможно, поэтому заявлений в полицию не поступало. Однако из-за общественного резонанса ситуацию возьмут на контроль.

"В органы внутренних дел сообщений и заявлений по данному факту не поступало. В настоящее время по опубликованной информации сотрудники полиции проводят проверку", – прокомментировали видео в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Кстати, именно на этом месте драки – дело уже привычное, так как вокруг много увеселительных ночных заведений. Последний раз массовая драка здесь происходила летом – 22 июля.