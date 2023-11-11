В Новосибирске около Заельцовского бора девелопер построит школу

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство школы рядом с Заельцовским бором.

Разрешение на строительство средней образовательной школы на улице Победы, рядом с Заельцовским бором, мэрия Новосибирска выдала 9 ноября. Застройщиком выступает ООО «Развитие образовательных систем и технологий» («РОСТ»).

Согласно проектной документации, общая площадь школы составит 19,7 тысяч квадратных метров. Запланировано, что в социальном объекте будут спортивные залы и бассейн, а электричество будет подаваться с собственной трансформаторной подстанции.

Строительство будет вестись блоками. Сначала будут возведены 199 помещений для начального и среднего звена. Предполагается, что вместительность блока составит 342 человека.

Далее строители планиурют взяться за сооружение спортивных объектов. По проекту, занятия единовременно смогут посещать 128 человек.

Завершающим этапом станет строительство блока для старшего звена- шестиэтажного здания с подземным этажом. 183 помещения займут площадь в 4,7 тысячи квадратных метров.

Также напомним, что в начале ноября мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство спорткомплекса с искусственным льдом кемеровской компании «СЗ “Самоцветы”» на "Родниках" – эта стройка была заморожена 2 года.