В Новосибирске подвели итоги научно-технологического диктанта "Технопрома"

Замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова подвела итоги научно-технологического диктанта, который проводился в рамках форума "Технопром".

Форум "Технопром" традиционно проходил в Новосибирске с середины и до конца августа. В его рамках прошла сотня мероприятий, в которых приняли участие представители 88 регионов России.

Одним из мероприятий стал научно-технологический диктант. Его итоги в ходе пресс-конференции подвела заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Диктант состоял из вопросов, которые касались истории развития научных технологий. Так, например, участникам показался сложным вопрос о самом известном в СССР проекте не военного беспилотного летательного аппарата, который совершил полёт в 1988 году.

Но при этом Ирина Мануйлова отметила, что у участников диктанта и "Технопрома" был огромный интерес именно к этой сфере новейших разработок.

«Мы предполагали, что он привлечет к себе внимание, но не ожидали, что к участию в нем подключится большинство регионов России, а также новые территории страны. И тем более, что победителем станет Республика Крым, обойдя более продвинутые, в технологическом плане, края и области. Это говорит о действительно большом интересе к беспилотной авиации со стороны населения, особенно молодежи»,

– сделала вывод Ирина Мануйлова.

Замгубернатора выразила убеждённость, что интерес молодёжи к сфере конструирования беспилотных аппаратов с годами будет только расти.