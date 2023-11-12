Детям из многодетных семей России могут сделать бесплатный проезд к месту отдыха

Право на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно для детей из многодетных семей России могут внести в закон

Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР, направил в правительство подготовленный законопроект о праве детей из многодетных семей добираться до места отдыха и обратно бесплатно. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения хотят внести в закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», а компенсацию потерь в доходах будут производить за счет средств из федерального бюджета.

Право на бесплатный проезд до места отдыха и обратно распространяется на детей из многодетных семей в возрасте до 17 лет включительно.

Ранее в Госдуме предложили финансово поощрять женщин, которые отказались от аборта.