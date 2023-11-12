Модный блогер из Новосибирска сразилась в шоу с Александром Роговым

Мария Баскакова, модный блогер из Новосибирска, сразилась за победу с Александром Роговым в шоу «Кто круче Рогова?» на СТС

11 ноября на канале СТС вышло шоу «Кто круче Рогова?» с участием 24-летней Марии Баскаковой из Новосибирска, где она сразилась с главным стилистом страны Александром Роговым.

По правилам шоу случайным образом выбирается тема, в которую нужно одеть моделей. Марии и Александру предстояло подобрать наряды в стилистике «Русские сказки».

Девушка выбрала «Курочку рябу», а стилист создал образ царевны-лебедя.

По итогам зрительского голосования победу одержал Александр Рогов, но Мария не расстроилось. Для нее участие в шоу с главным стилистом страны — уже победа.

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