На улице Ленина в Новосибирске установят фотозоны и навесной потолок

В Новосибирске перекроют улицу Ленина для движения автомобилей с 17 ноября по 1 февраля.
На улице Ленина в Новосибирске с 17 ноября по 1 февраля будет временно перекрыто движение транспорта. В мэрии города сообщили, что начнут украшать улицу к Новому году уже на следующей неделе.
Планируется использовать прошлогодние украшения — подвесной потолок, фотозоны и ёлка. Новую иллюминацию городские власти закупать не собираются. Украшения будут установлены на участке улицы от площади Ленина до улицы Советской.
Жители Новосибирска смогут насладиться украшенной улицей уже в начале декабря
Кроме этого, в праздничном параде игрушек на площади Ленина и фестивале снежных баб в парке "Арена" смогут принять участие все желающие.
Напомним, жителям Новосибирска рассказали, как украсить ёлку на Новый год Дракона.