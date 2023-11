Огласили имена новых владельцев ресторанных сетей в Новосибирске

Огласили имена владельцев популярных ресторанных сетей в Новосибирске

Максим Ковязин после неудачной попытки запустить ресторан с ближневосточной едой открыл кафе с современной паназиатской кухней No Spicy please, которое пользуется популярностью у новосибирцев. В 2019 году к нему присоединился Дмитрий Пирогов, вместе они расширились и добавили еще одну точку в 2021 году на проспекте Маркса на Левом берегу. В этом году No Spicy please открылся в ТЦ «Галерея».

Роман Комаров начал свой путь с маленького ресторанчика во дворе за гостиницей «Центральная». Впоследствии он попытался ее расширить, но ничего не вышло. Развернуться получилось на «Гастрокорте» где Wok in Wall получило огромную популярность. После этого Роман начал придумывать идеи: точка с мексиканской едой, с китайской, а также грузинская закусочная. Его новым проектом стало кафе «Вьетнамка» с вьетнамской едой.

Бар The Rooks принадлежит Игорю Каменеву и Максиму Серант, через время заведение расширилось и стало частью первого барного дворика в Новосибирске. Позже The Rooks открылся в Шерегеше.

Михаил Седов и Алексей Чикунов стали учредителями четырех проектов в Новосибирске: бар Harat`s, пивной ресторан Lambic, пиццерия «Папа Джонс», а сейчас они запустили винный бар Pinont. Об этом сообщил НГС.