Около двух тысяч ДТП произошло в Новосибирской области за 11 месяцев 2023 года

1 933 ДТП произошло в Новосибирской области за 11 месяцев 2023 года

По данным на сайте со статистикой ДТП, в Новосибирской области за 11 месяцев 2023 года произошло 1 933 дорожно-транспортных происшествий.

В ДТП за год погибло 223 человека, из них 12 детей.

В общей сложности пострадало 2 319 новосибирцев.

Большинство аварий пришлось на август и октябрь 2023: 321 и 292 соответственно.

Среди ДТП в России, где водитель был признан виновным, мужчин оказалось 85,4%, женщин —14,6%.

Ранее в Новосибирске скончалась пенсионерка в больнице после ДТП с внедорожником.