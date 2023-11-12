сегодня
12 ноября, 22:00
пробки
1/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 92.05 | eur 98.31
сегодня
12 ноября, 22:00
пробки
1/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 92.05 | eur 98.31
сегодня 19:01
Авто проиcшествия

Около двух тысяч ДТП произошло в Новосибирской области за 11 месяцев 2023 года

Фото: ru.freepik.com

1 933 ДТП произошло в Новосибирской области за 11 месяцев 2023 года

По данным на сайте со статистикой ДТП, в Новосибирской области за 11 месяцев 2023 года произошло 1 933 дорожно-транспортных происшествий.

В ДТП за год погибло 223 человека, из них 12 детей.

В общей сложности пострадало 2 319 новосибирцев.

Большинство аварий пришлось на август и октябрь 2023: 321 и 292 соответственно.

Среди ДТП в России, где водитель был признан виновным, мужчин оказалось 85,4%, женщин —14,6%.

Ранее в Новосибирске скончалась пенсионерка в больнице после ДТП с внедорожником.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Нина Раневская
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в