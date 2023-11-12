Пенсии увеличат с 1 января 2024 года. Кому и на сколько поднимут выплаты

Параметры запланированной индексации, её сроки, проценты повышения и список получателей уже определены Правительством РФ. Портал «Сиб.фм» публикует все подробности предстоящего мероприятия.

Согласно планам СФР, опубликованным на официальном портале sfr.gov.ru, в грядущем 2024 году в нашей стране повышать пенсии и социальные выплаты станут в несколько этапов:

· с 01.01.2024 г. индексация пенсий на 7,5%;

· с 01.02.2024 г. проиндексируют на 7,5% ЕДВ для федеральных льготников;

· с 01.04.2024 г. индексация на 7,5% социальных пенсий;

· с 01.10.2024 г. повысят на 4,5 % военные пенсии.

Самым масштабным станет первое в будущем году повышение пенсий. Перерасчёт в автоматическом режиме проведут первого января нового 2024 года специалисты пенсионного фонда, работающего в рамках СФР. Это мероприятие затронет многочисленную категорию неработающих пенсионеров (по обновлённым данным Росстата, насчитывается около 32 миллионов человек).

Традиционные пособия по старости подрастут на 7,5 %, что соответствует среднегодовому уровню инфляционных процессов в России, уверяют российские экономисты. Все необходимые законодательные акты уже утверждены в течение осенней сессии Государственной Думы.

В среднем по стране данная прибавка составит 1 631 рубль в месяц. Рассчитывать на неё могут получатели страховых пенсий по старости, по инвалидности, а также по потере кормильца. Кроме того, увеличатся и пособия тех военных пенсионеров, кто получает вторую пенсию по линии Социального фонда РФ.