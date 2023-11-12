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Авто общество

Подрядчика для ремонта дороги за 6,5 миллионов рублей ищут в Новосибирске

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта дороги на улице Пролетарской

На сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика для ремонта дороги на улице Пролетарской.

Заказчик — МКУ «Управление дорожного строительства», начальная цена контракта — более 6,5 миллионов рублей.

Подрядчику, помимо дорожных работ, необходимо создать разметку и благоустроить тротуары.

Завершить ремонт дороги необходимо до 28 июня 2024 года.

Заявки принимаются до 20 ноября. Победителя огласят 22 ноября.

Напомним, что за 3,8 млн рублей планируют отремонтировать участок Советского шоссе под Новосибирском.

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Нина Раневская
Журналист

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