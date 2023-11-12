Семью мигрантов из Таджикистана выдворят из Новосибирска

Женщина с двумя детьми из Новосибирска получила уведомление с требованием покинуть территорию России.

Мигрантка из Таджикистана с двумя детьми получила уведомление с требованием покинуть территорию России в трехдневный срок. Она занималась попрошайничеством, а ее дети кидались камнями в прохожих. Из-за хулиганства детей семья выдворится из России. Об этом сообщают «Вести Новосибирск»

Инциденты с участием цыганских детей из Таджикистана произошли на улице Хилокской. Дети напали на девочку-подростка, бросали в нее камни и демонстрировали гениталии.

Ранее мать дважды наказывали за нарушение миграционных законов, три раза — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Женщина уже купила билет до Казахстана, а затем отправится в Душанбе. Если она добровольно не исполнит решение, к ней будут применены дополнительные санкции и она будет депортирована в принудительном порядке.



Как ранее писал Сиб.фм, жители Новосибирска заметили детей мигрантов с Хилокского рынка возле мусорных контейнеров.