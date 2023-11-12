Шойгу экстренно доложил Путину о ситуации на СВО

Президент России Владимир Путин, лично посетивший штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, оценил обстановку в зоне СВО и принял ряд важных решений. Западные СМИ уверены, что российский лидер готовит им стратегическую ловушку на Херсонском направлении.

Согласно докладам министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, вооруженные силы Украины пытались атаковать армию РФ сразу по трем направлениям: на Николаево-Криворожском и Южно-Донецком направлениях, а также в направлении двух сел ЛНР, но получили отпор, потеряв около двух сотен военных убитыми и ранеными.

В связи с этим и с целью защитить гражданское население Херсона, было принято решение отвести российские войска от этого города. Но отступлением этот маневр назвать нельзя, уверяют военные аналитики. По мнению ветерана военной разведки, Героя России полковника Рустема Клупова, «не отступление, а мобильная оборона с целью занятия более выгодных позиций по барьерному рубежу, которым является река Днепр, позволит вытянуть противника «на себя», нанести ему поражение и потом отойти самим, занимая дополнительные рубежи».

Нечто подобное предположили и западные СМИ. Так, читатели американского журнала Newsweek уверены, что передислокация российских войск в Херсоне может быть ловушкой президента РФ Владимира Путина.

Очень позитивно воспринял визит Путина и принятые по СВО решения и опытный популярный военкор Александр Сладков, назвавший в своём телеграмм-канале приезд президента кануном принятия важнейших решений по СВО и их реализации. Он отметил, что вся российская армия с нетерпением ждёт принятия важных решений по итогам этого визита.