Союз отцов Новосибирской области выступил за запрет абортов в частных клиниках

Общественники из Новосибирска высказались о решении минздрава Крыма о прекращении проведения абортов в частных клиниках.

В Новосибирске общественники поддержали решение минздрава Крыма о прекращении проведения абортов в частных клиниках полуострова. Власти и духовенство республики обратились к владельцам частных клиник с просьбой отказаться от услуг по проведению абортов с целью улучшения демографической ситуации в стране.

Крымскую инициативу поддержали также некоторые регионы России, включая Челябинскую, Курскую области и Татарстан. В Калининградской области обсуждается законопроект о запрете абортов вне государственных учреждений. Также законы о запрете пропаганды абортов принимают в Тверской, Тамбовской областях и Мордовии.

Зампредседатель Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что по меньшей мере десять российских регионов начали работу по запрету абортов в частных клиниках. Эксперты отмечают, что частные клиники не соблюдают требования о «неделе тишины», не ведут статистики по абортам и не убеждают женщин сохранить беременность. По данным, в 2022 году женщины в России избавились почти от 2 миллионов нерожденных детей.

В Союз отцов Новосибирской области заявили, что взятие на себя ответственности за новую жизнь – это не всегда простое решение, но оно дает возможность принести на свет нового человека и подарить ему шанс на счастливое и полноценное существование.

Ранее глава минздрава России Михаил Мурашко поддержал ограничение продаж препаратов для прерывания беременности с предположением, что строгий учет препаратов медикаментозных абортов уменьшит их число.



Напомним, в Новосибирской области умерло 192 ребёнка в 2023 году.