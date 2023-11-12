«СВО кончится». Гениальный пророк-математик Григорий Кваша назвал дату и победителя военного конфликта

История циклична с воем развитии и сейчас перед нашими глазами разворачиваются события 80-летней давности, но в современной интерпретации. Последствия в обеих случаях будут также схожими, а значит вполне предсказуемыми.

Эта точка зрения помогла математику Григорию Кваша, увлечённому историей, делать точные прогнозы о ближайшем будущем нашей страны и мира в целом. Он уверяет, что в настоящий момент мы лице зреем события 80-летней давности, которые разворачивались на полях сражений Второй мировой войны.

Даже место их расположения повторяется – европейская часть мира, а также участники – Россия и западные страны. На манеже всё те же, уверяет Кваша. Потому предугадать финал тоже будет не сложно.

По расчётам математика, военная спецоперация на Украине подойдет к финалу в 2025 году, продлившись примерно столько же, сколько и Великая Отечественная война. Результаты будут также схожими – Россия прирастёт новыми территориями и, выйдя абсолютным победителем на своих условиях, станет мощнейшей державой мира.