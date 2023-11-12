Цикл тематических занятий о Конституции РФ запустили в школах Новосибирска

Какие права имеет человек, живущий в Российской Федерации? Какие обязанности он должен выполнять? Об этом и о многом другом узнали ученики школы №156 на открытом уроке «Я – гражданин России».

Урок в восьмом классе с первых минут начался необычно. Вместо учителя у доски встали старшеклассники. Они в игровой форме с использованием современных интерактивных средств обучения рассказали ребятам о Конституции Российской Федерации. Ученики активно включились в организованную игру, пытаясь понять, в каких случаях житель является гражданином, а в каких – просто человеком, к какой категории прав относится то или иное и в чем состоит гражданский долг.

Но самым необычным было то, что на урок пришел депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Бондаренко (депутатское объединение «Единая Россия»). Помощники депутата раздали всем ученикам книжки с текстом основного закона страны.

Понятно и интересно

В роли ведущего необычного урока выступил ученик 11 класса Артем. Любимые школьные предметы Артема – история и обществознание, поэтому он с радостью согласился принять участие в проекте. Рассказал, что вместе с учителем и товарищами долго и очень старательно готовили презентацию – чтобы ребятам было понятно и интересно.

У десятиклассника Александра любимый предмет – информатика. Но он тоже с энтузиазмом откликнулся на предложение провести урок о Конституции в восьмом классе.

«Своей работой доволен – ребята слушали нас очень внимательно, — поделился Александр. – А я получил опыт выступления на публике, научился создавать презентации на компьютере и много узнал непосредственно о предмете в ходе подготовки».

Его одноклассник Дмитрий говорит, что до участия в мероприятии понятие о Конституции имел чисто формальное, а теперь многое знает и понимает.

Родной свой край люби и знай

Ребята в формате игры разобрали, какие гражданские права входят в группы социальных, экономических, политических, культурных, личных. К личным правам ученики, не задумываясь, отнесли право на жизнь, на неприкосновенность жилища, личную и семейную тайну, право на свободу передвижения. А вот с правами на свободу мысли и слова возникли трудности. Конституция трактует, что свободу мысли и слова можно отнести как к личным, так и к политическим правам гражданина. Также к политическим правам относится право на информацию, право на проведение публичных мероприятий, право избирать и быть избранным. Свобода предпринимательства и право частной собственности, как безошибочно ответили все восьмиклассники, относится к экономическим правам. К социальным правам конституция относит государственную защиту материнства и детства, поддержку инвалидов и пожилых, право на жилище. Блок культурных прав – право на образование, право на творчество, право на доступ к культурным ценностям. Все права гражданина России закреплены в Главе 2 Конституции РФ.

Изучив права, школьники обсудили обязанности. Настоящий гражданин обязан защищать свое государство, платить налоги, соблюдать законы.

Неподдельный интерес вызвал составленный ведущими ребус, в котором нужно было из разрозненных фраз составить пословицы и поговорки патриотической тематики: «Человек без Родины, что соловей без песни», «Если народ един, он непобедим», «Родной свой край люби и знай, делами прославляй».

Фундамент государства

«В нашей школе такой урок прошел впервые, но, думаю, мы будем продолжать это начинание. Идея сделать преподавателями ребят из старших классов пришла потому, что нынешний год объявлен президентом Годом наставника, — рассказала учитель истории и обществознания школы №156 Татьяна Смирнова. – Основная аудитория, на которую направлена акция – ребята 14 лет. В этом возрасте они получают паспорта и, значит, становятся гражданами. Не секрет, что на обычных уроках порой эта тема, как и другие, не вызывает энтузиазма. Совсем другое дело, когда урок проходит в игровой форме. Мы видели, как ребята активно высказывали свое мнение, тянули руки, чтобы ответить на вопросы».

Сергей Бондаренко высоко оценил уровень подготовки ребят, которые провели уроки и поблагодарил за внимание и активность восьмиклассников.

«Героем можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», — обратился к ребятам депутат, перефразируя слова классика русской литературы Николая Некрасова, который в поэме «Поэт и гражданин» говорил о том, что любой человек должен быть достойным сыном своей страны, защитником ее интересов: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».

Сергей Бондаренко уверен, что такие уроки должны проводиться чаще: «Конституция – это фундамент государства, основной документ, по которому живет наша страна. Дети должны понимать, что лежит в основе всего. Ведь будущее России – это они».

Справка

Федеральная акция «Я — гражданин России», приуроченная к 30-летию Конституции РФ, проходит при поддержке «Единой России». По инициативе партии в школах региона запустили цикл тематических занятий. Первое посвящено теме конституционных прав и обязанностей.

Организаторами выступают партийные проекты «Мир возможностей» и «Новая школа» при поддержке движения «Сделаем Вместе» и ГК «Просвещение».

В программе – три урока на темы: «Твои конституционные права и обязанности», «Ценности нашего общества в Конституции Российской Федерации», «Россия – социальное государство: твои возможности».