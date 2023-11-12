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общество проиcшествия

В Новосибирске на пропавшую 30-летнюю Аксинию Шемякину напал сожитель

Фото: Сиб.фм, соцсети

В Новосибирске продолжается поиск 30-летней Аксинии Шемякиной, исчезнувшей две недели назад.

2 ноября подали заявление в полицию о пропаже женщины, на которую, как утверждают ее знакомые, напал бывший сожитель Роман С. Видеозапись происшествия появилась в распоряжении Сиб.фм.

По рассказам коллеги Шемякиной, конфликт с Романом произошел еще в июне. По словам бывшей коллеги, пара жила в микрорайоне Стрижи.

Видеокамеры зафиксировали конфликт между Аксинией и ее бывшим сожителем, который был трижды судим. В июле они съехали со съемной квартиры, и с тех пор Аксинию не видели бывшие подруги.

По данным ПСО «ЛизаАлерт», последний раз Шемякину видели 30 октября на работе, после чего она не вернулась домой.

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Игорь Кириченко
Журналист

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