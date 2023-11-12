В Новосибирске подростков оставили в СИЗО за диверсию на железной дороге

В Новосибирске подростки обвиняются в поджоге релейных шкафов на железной дороге в Советском районе.

Подросткам, подозреваемых в диверсии на железной дороге в Советском районе, продлили арест. Об этом сообщили в Ленинским районном суде. Сибиряки под стражей пробудут до 24 января 2024 года.

Подростки и их совершеннолетний знакомый обвиняются в поджоге релейных шкафов на железной дороге вдоль Бердского шоссе. По версии следствия, они получили заказ в соцсетях за 10 тысяч рублей. Кроме того, четвертый задержанный подозревается в диверсии на заводе Чкалова – попытке сжечь самолет.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области неизвестные подожгли оборудование на железной дороге и скрылись.