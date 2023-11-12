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общество проиcшествия

В Новосибирске продается коттедж в баварском стиле за 100 млн рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске продают особняк в баварском стиле.

В Октябрьском районе Новосибирска на продажу выставили особняк в баварском стиле. Его площадь составляет 700 квадратных метров, а высота – четыре этажа. Фасад здания украшен традиционной кладкой и огражден массивными воротами.

Дом продается за 100 миллионов рублей. Продавец утверждает, что здание подходит как для жилья, так и для коммерческой деятельности. В настоящее время часть помещений внутри здания предназначена для проживания, а другая часть – для бизнеса. В особняке есть несколько спален и детских комнат, но четвертый этаж пока не используется.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске продают коттедж за 69 миллионов по индивидуальному дизайн-проекту.

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Дамир Трубников

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